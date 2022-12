Coup de tonnerre à Buckingham Palace: le roi Charles III prend une décision radicale au sujet du prince Andrew

Après les accusations d’agression sexuelle sur mineure auquel il a été confronté, le père d’Eugenie et de Beatrice d’York est renié par la famille royale…

Depuis, le prince a su éviter toute condamnation par la justice. Mais son image n’en ressort pas moins souillée. L’ancien mari de Sarah Ferguson a notamment dû renoncer à ses titres militaires, dont hériteront Camilla et Kate. Mais ce n’est pas tout ! Le prince se serait vu refuser un autre privilège de taille…

En effet, Andrew serait aujourd’hui persona non grata au palais de Buckingham. « Toute présence du prince Andrew au palais est interdite », confie une source proche de la famille royale au tabloïd « The Sun ». « Le roi en a fait une affaire personnelle. Andrew ne travaille plus en tant qu’employé royal. Il est tout seul, désormais. »