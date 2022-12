La Spadoise Julie Dupont publie un livre sur le quotidien du réchauffement climatique

Les rapports scientifiques ne cessent d’alerter la population quant au réchauffement climatique et à ses conséquences. À sa manière et à son échelle, c’est également ce que veut faire Julie Dupont. Avec Devant nos yeux, son premier roman, la Spadoise se projette et imagine à quoi ressemblera vraiment le quotidien de demain. « Simple citoyenne, les mots se sont imposés à moi comme le seul moyen de participer, à mon échelle, à la prise de conscience climatique. Pour nos enfants… », écrit-elle sur son site internet. Une projection d’un avenir proche Julie Dupont explique la genèse de son roman : « Il y a quelques mois, j'ai eu une discussion sur le climat avec mes proches. Optimiste de nature et peu consciente de l’urgence climatique, j'ai partagé ma vision des choses. Tu vis avec des œillères, me suis-je entendu dire. Il ne fallait pas un mot de plus, l'orgueil avait été touché. Après m’être renseignée sur le sujet, j’ai réalisé l’ensemble des conséquences qui pourraient se produire dans un avenir proche, si nous ne changions radicalement de mode de vie. Et jusqu’alors, je ne les avais jamais mesurées. C'était pourtant devant nos yeux. »

www.juliedupont.be L’inspiration lui vient de suite. L’auteure écrit alors une projection d’un futur proche, qu’on découvre à travers le regard de trois personnages : Ana, Sara et François. Au fil des pages, les trois protagonistes font face, de plus en plus, aux conséquences du réchauffement climatique. « On a tous un peu d’Ana, de Sara et de François en nous ! », s’amuse la jeune auteure. Si le sujet de fond est sombre et plus négatif, la forme se veut plus légère, afin de rendre le livre plus accessible. « Il fallait absolument contrebalancer avec des récits de vie légers. Sans se prendre au sérieux et parfois malgré eux, mes personnages cheminent et prennent conscience des signaux d’alerte que le monde leur envoie. »

« Pas une leçon de morale » La Spadoise souligne par ailleurs qu’elle s’est appuyée sur des documents et rapports scientifiques pour écrire. « Je ne prétends pas avoir réalisé une description scientifiquement exacte ou exhaustive des conséquences du réchauffement climatique. J’ai toutefois essayé de me documenter un maximum sur les différents impacts à venir. » Un QR code présent dans le livre renvoie le lecteur vers une série de documents qui ont nourri les réflexions du livre.