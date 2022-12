Le fait marquant de l’année 2022 en région liégeoise en vidéo: Luca, jeune tiktokeur de 22 ans, poignardé à mort à Jupille en voulant défendre sa maman

C’était il y a 11 mois. Le 2 février dernier, le jeune Luca Pisciotto, 22 ans et star de TikTok, succombait des suites de ses blessures dans l’allée du domicile de sa maman, Madeleine, âgée de 44 ans, rue de Bois-de-Breux à Jupille (Liège).

de videos

Il venait de recevoir cinq coups de couteau portés par l’ex-compagnon de sa mère, Pietro Randazzo, 30 ans de Grâce-Hollogne, qui a ensuite pris la fuite en voiture avant de se rendre à la police de Liège quelques heures plus tard. Pietro Randazzo a depuis été inculpé et placé sous mandat d’arrêt des chefs d’homicide sur la personne de Luca et tentative d’homicide sur la personne de Madeleine.