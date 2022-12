Saint-Josse et Woluwé-Saint-Lambert ferment leur piscine jusqu’au 2 janvier

Les temps sont durs pour les piscines. Selon une récente enquête de l’AES (Association des établissements sportifs), les centres sportifs avec piscine en Fédération Wallonie-Bruxelles observent 151 % d’augmentation des dépenses liées aux factures énergétiques, soit plus de 300.000 euros par établissement.si l’on ajoute l’impact de la crise sanitaire, l’impact cumulé est estimé à 128 millions d’euros. Certaines piscines prennent des mesures « drastiques » pour diminuer un peu la facture.

« On travaille sur le Poséidon qui est le lieu le plus énergivore de la commune. On doit prendre des mesures à court terme pour faire diminuer la facture et on envisage de fermer la piscine pendant la période des vacances scolaires encore à déterminer et ce en concertation avec les communes voisines », nous avait confiés Grégory Matgen (DéFI), échevin en charge de l’Énergie à Woluwe-Saint-Lambert. La commune est passée à l’acte. La piscine Poséidon est fermée pendant les vacances scolaires, soit du 24 décembre au 2 janvier inclus.