«Alice in Borderland», saison 2: une série encore plus stressante que sa cousine «Squid Game»?

À la sortie de « Squid Game », en septembre 2021, beaucoup avaient pointé la ressemblance scénaristique entre la série sud-coréenne et une autre venue tout droit du Japon, « Alice in Borderland », adaptée d’un manga. Dans la première, 456 individus sont invités à prendre part à une compétition durant laquelle ils sont confrontés à des jeux d’enfants. Le gagnant repart avec une somme colossale. Les 455 perdants se font tuer. Dans la seconde, plusieurs habitants de Tokyo se retrouvent au Borderland, une nouvelle version de la capitale japonaise, où ils n’ont pas d’autre choix que de s’affronter lors de joutes mortelles. Des intrigues relativement similaires et au taux de stress plus ou moins comparable. Pour s’en rendre compte, la saison 1 d’« Alice in Borderland » est disponible sur Netflix… et une seconde salve a été mise en ligne, ce 22 décembre !

Dans ces huit nouveaux épisodes, Arisu, vainqueur de différentes épreuves de la saison 1, fait peu à peu la connaissance d’une autre participante, Usagi. Leur but ? Découvrir qui est aux manettes de ce Tokyo parallèle et surtout, en sortir le plus vite possible. L’intrigue se centre toujours autour de cette quête qui avance difficilement et bascule à l’apparition du Roi de trèfle Kyuma, qui apparaît constamment en tenue d’Adam (cependant, son pénis n’apparaît jamais à l’écran).