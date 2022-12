Le Bois de l’espoir à Ploegsteert: une association unique pour l’avenir de nos enfants (vidéo)

Creuser et planter, dès l’aube à Ploegsteert et avec de la boue jusqu’aux chevilles. Une poignée de bénévoles sont au travail dans les fosses argilières de la briqueterie. Leurs traces sont effacées par les nouveaux arbres qu’ils y plantent. Le « Bois de l’espoir » continue de pousser encore et encore et aura, d’ici quelques années, effacé les traces de l’exploitation industrielle et humaine.

Le lieu de naissance d’une nouvelle nature

Il y a quelques décennies, la briqueterie a décidé de s’associer à des naturalistes locaux et la réserve a été créée. « Une fois un endroit abandonné, on nous y laisse planter une variété d’arbres », précise Yves. « Cela permet non seulement de contrôler l’eau, mais c’est aussi devenu le lieu de naissance d’une toute nouvelle nature. Là où la faune et la flore étaient absentes par le passé, nous pouvons aujourd’hui observer une diversité de plus de 220 oiseaux et d’une superficie flirtant avec les 100 hectares. Ainsi, l’ensemble de la zone constitue un lieu unique dans notre pays et est porteur d’espoir pour l’avenir. Espoir que la nature reprenne sa place et espoir que nos enfants apprennent aussi à la connaître. Le nom de “Bois de l’espoir” n’a donc pas été choisi par hasard ».