Quelle Seleçao pour José Mourinho? Après le Portugal, c’est le Brésil qui s’intéresse au coach de la Roma

Toujours sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en 2024, l’entraîneur portugais José Mourinho est plus que jamais cité loin d’Italie ces derniers jours… En effet, si la Fédération Portugaise de Football continue d’insister pour rapatrier à la maison le Special One afin de prendre la relève de Fernando Santos à la tête de la sélection, la Confédération brésilienne de football veut griller la priorité à ses comparses et offrir une belle proposition à José Mourinho avec l’objectif de panser les maux d’un Mondial qatari décevant avec cette élimination en quarts de finale contre la Croatie.

Le nouveau président de la Fédération Brésilienne, Ednaldo Rodrigues a engagé des intermédiaires avec la mission de sonder la disponibilité des meilleurs entraîneurs du monde. Selon les informations du quotidien italien La Repubblica, José Mourinho fait bien partie de cette liste. La CBF a d’ores et déjà contacté l’agent portugais du Special One, le très célèbre et puissant Jorge Mendes dans le but de nouer de premiers liens et de présenter le projet que souhaite lui proposer l’instance brésilienne. En plus, les relations entre le Portugais et les dirigeants transalpins ne semblent plus au beau fixe ces derniers mois. Mourinho exigerait des renforts de choix cet hiver afin de jouer les premiers rôles en Serie A.

Les prochaines semaines et les prochains mois s’annoncent décisifs…