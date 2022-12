La musique perd l’un de ses grands noms: le producteur de légende Thom Bell est décédé à l’âge de 79 ans

C’est une légende de la musique qui vient de nous quitter. On apprend en effet que Thom Bell est mort à l’âge de 79 ans. Originaire de Jamaïque, il a contribué à la saoul de Philadelphie à la fin des années 60 et au début des années 70.

C’est avec les « Mighty Three », un trio qu’il composait avec Kenny Gamble et Leon Huff, que Thom Bell a créé le « Philadelphia Sound ». Il était également derrière des hits des plus grands comme Delfonics, Stylistics, Spinners ou encore Elton John et avait reçu, en 1975, le Grammy Awards du producteur de l’année.