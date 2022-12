Les maisons en province de Luxembourg ont connu la plus grosse augmentation de prix en 2022

Non seulement les prix des maisons mais aussi ceux des appartements ont augmenté cette année. L'augmentation de 5,3 % correspond même à celle des appartements (5,7 %). Immoweb parle de la fin de « la véritable flambée des maisons suite aux lockdowns et à un plus grand besoin d'espace ».

Les zones rurales ont la cote

L'impact de la pandémie du Covid se manifeste encore dans les différences régionales du marché immobilier, selon la plateforme immobilière. Il semble que l'on continue de porter un « intérêt remarquable aux zones rurales ». En effet, en Flandre, la hausse a été de 5,6 %, contre 5,9 % en Wallonie et 4,6 % à Bruxelles. En ce qui concerne les provinces, l'immobilier est devenu plus cher surtout dans le Limbourg (7,3 %) et au Luxembourg (7,0 %). Au niveau urbain, Mons (8,4 %) et Hasselt et Bruges (7,3 %) se distinguent.