François Huberty, bourgmestre de Neufchâteau, devient le président provincial des Engagés

François Huberty prend ainsi la succession de René Collin, qui, depuis 2003, a pendant 19 ans présidé aux destinées du cdH puis des Engagés de la province et ne pouvait plus, comme parlementaire, exercer la présidence, en vertu des nouveaux statuts.

Le Secrétaire général des Engagés, Gauthier de Sauvage, représentant le Président national Maxime Prévot, a chaleureusement félicité et remercié René Collin pour l’efficacité de son action de 20 ans à la tête du Bureau provincial, avant de souhaiter plein succès au nouveau Président, François Huberty, 36 ans, Bourgmestre de Neufchâteau et Président d’Idelux Finances.

François Huberty se réjouit de pouvoir relever ce nouveau défi et se fixe pour objectif prioritaire de conforter le Mouvement des Engagés comme première force politique du Luxembourg. Pour ce faire, il pourra compter sur le nouveau souffle que viendront apporter les nouveaux délégués des bassins de vie à la structure provinciale, autant que sur l’expérience et l’engagement résolu des anciens membres du Bureau. Ensemble, ils entendent insuffler un nouveau dynamisme et une ambition forte aux Engagés du Luxembourg.