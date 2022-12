La compagnie aérienne luxembourgeoise Luxair (re)débarque à Marrakech

Parmi les nouveautés que Luxair proposera à ses clients en 2023, figure Marrakech, qui sera dès le 11 février prochain réintégrée à son plan de vol. Le pays du couchant et la découverte des charmes de la mystérieuse cité impériale de Marrakech seront accessibles en seulement trois heures et demie de vol, en direct depuis l’aéroport de Luxembourg.

À Marrakech, la ville au subtil mélange de couleurs et d’odeurs enivrantes, passé légendaire et vie moderne se rejoignent. Luxair desservira l’aéroport de Marrakech à raison de deux vols hebdomadaires jusqu’au 13 mai 2023. Cette ville à l’ambiance typiquement orientale des 1001 nuits, est une destination idéale pour faire le plein de soleil et pour se reposer