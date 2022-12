Retrait de la Russie de l’UEFA: pour les Russes, «autant jouer dans la Confédération asiatique que ne pas jouer du tout»

Les discussions se poursuivront cette semaine mais une décision doit être prise pour le 31 décembre, selon le président de la RFU.

Suspendus des compétitions officielles depuis le 28 février et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’équipe nationale de Russie, ainsi que les clubs russes, veulent retrouver le chemin des stades. « Nous considérons cela injuste et politiquement motivé. À cet égard, nous avons travaillé dans deux directions », a commenté Alexandre Dioukov en conférence de presse après la réunion du Comité exécutif.

« Nous avons fait appel devant le TAS (tribunal arbitral du sport), mais il n’a pas été retenu. Cependant nous n’avons toujours pas reçu le texte intégral et les motivations de la décision. Sans cela, il n’est pas possible de décider de nouvelles mesures pour protéger nos intérêts devant les tribunaux », peut-on lire sur le site de la fédération. « La deuxième ligne de travail est un dialogue avec l’UEFA pour trouver des opportunités et des moyens de lever la suspension. L’UEFA a justifié sa décision par l’impossibilité d’assurer la sécurité lors des matchs de l’équipe nationale russe et l’impossibilité de maintenir l’intégrité de la compétition en raison du refus d’un certain nombre d’équipes de jouer contre nous. Pour le moment, l’UEFA ne voit aucune raison de reconsidérer sa décision et elle attend une stabilisation de la situation politique ».

Mais pour la Russie le temps presse. Si elle veut pouvoir disputer des qualifications pour la Coupe du monde 2026 moyennant un passage vers l’AFC, une décision doit être prise avant le 31 décembre, « sinon la fenêtre sera fermée et nous serons en pause pendant quatre ans. »

Alexander Dioukov a expliqué aussi que son Comité exécutif « ne voyait pas le bout du tunnel », même s’il s’accorde pour reconnaître le niveau du football européen, alors « autant jouer dans la Confédération asiatique, que de ne pas jouer du tout. L’AFC est prête à considérer notre demande », selon Dioukov qui ajoute que « ce n’est pas une garantie d’être accepté même si la probabilité est élevée et nous avons des informations selon lesquelles la FIFA ne voit pas d’inconvénient à ce que la RFU change de Confédération et déménage en Asie ».