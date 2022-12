Un léger déficit de 82.905€ dans le budget ordinaire de 2023 pour la Commune de Montigny-le-Tilleul: «C’est un budget historique au vu de la situation économique actuelle, mais ce n’est pas un budget d’austérité»

Ce budget a été présenté comme étant historique, sans être un budget d’austérité. « Il est marqué par plusieurs éléments particuliers. Tout d’abord, une hausse très élevée des dépenses et des recettes ordinaires, aucune majoration de la fiscalité et des tarifs et des investissements élevés et fortement subsidiés », déclare Marie-Hélène Knoops, la bourgmestre de Montigny.

Parmi les augmentations les plus notoires des dépenses, qui ont globalement augmenté de 12,62 %, on retrouve les dépenses de fonctionnement, en croissance de 29,29 % ! « Cette hausse est due à la fois à l’inflation générale, mais surtout aux croissances des coûts énergétiques. Ainsi, les dépenses d’électricité et de gaz ont respectivement été multipliées par deux et par trois. Pour 2023, les contrats via la centrale d’achats subiront des fluctuations trimestrielles et constitueront le premier point d’attention du monitoring budgétaire habituel. »