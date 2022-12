Vol par ruse: la police d’Etterbeek et de Woluwe appelle à la vigilance

Qui dit fête, dit cadeaux. De nombreuses personnes trouvent de quoi faire plaisir sur internet et c’est parfois un ballet de livraison de colis qui défile dans l’immeuble. Mais attention, certaines personnes malintentionnées profitent de cette période et de la situation pour s’introduire chez les gens et les voler.

« À plusieurs reprises cette semaine, ce modus operandi nous a été signalé. Un(e) inconnu(e) sonne pour signaler la livraison d’un colis. La future victime sort de son appartement, laisse la porte entrouverte, et est tenue éloignée de l’entrée. Et pendant ce temps, un complice entre et cambriole l’appartement », indique la police de la zone Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert).