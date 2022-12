Deux accidents à Couvin

Ce vendredi vers 22h, une voiture qui circulait sur la route vers Cul-des-Sarts a été victime d’un accident. Pour une raison indéterminée, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté le talus, peu après les Trois Ponts. Aucun blessé n’est à déplorer. La circulation a été quelque peu perturbée le temps des opérations de constat par la police Trois Vallées et du dépannage.

Ce samedi en fin de matinée, un automobiliste qui circulait sur la Nationale 5 en direction de Couvin a perdu le contrôle de son véhicule. À hauteur de Mariembourg, sa petite citadine a percuté la berme centrale et a été projetée dans le fossé. Les pompiers couvinois et philippevillains de la zone Dinaphi ont été appelés sur les lieux pour aider le malheureux conducteur. Blessé, ce dernier a été emmené en milieu hospitalier par l’ambulance chimacienne. Les policiers de la route de Namur (WPR) ont été appelés pour constater la sortie de route et baliser la chaussée. La circulation a été réduite sur une seule bande.