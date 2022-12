Drame dans le monde du football: un joueur d’Aubagne, en France, tué par arme à feu à Marseille

Le monde du football est en deuil. Selon les informations du quotidien La Provence, dans la nuit de vendredi à samedi, Adel Santana Mendy, qui n’avait que 22 ans, a été tué par arme à feu dans le 14e arrondissement de Marseille. Joueur d’Aubagne en National 2, le jeune attaquant était notamment passé par le centre de formation de l’OM avant de rejoindre l’Angleterre, Côte Bleue, Marignane-Gignac et Aubagne cet été. Son club est évidemment très peiné par la nouvelle : « Il laissera un grand vide et demeurera à jamais l’un des nôtres. Toutes nos pensées et nos condoléances à sa famille », a témoigné le club sur les réseaux sociaux.