L’acteur Ronan Vibert («The Borgias») est mort à l’âge de 58 ans

Le comédien britannique était notamment connu pour son rôle de Giovanni Sforza dans la série « The Borgias » et d’autres petits rôles à la télévision et au cinéma.

A la télévision, il était apparu dans de nombreuses séries (« Rome », « Inspecteur Barnaby », « NCIS : Los Angeles », « Penny Dreadful »). À chaque fois dans des rôles secondaires. L’un de ses rôles les plus récurrents pour le petit écran fut celui de Giovanni Sforza dans le feuilleton « The Borgias », centré sur la famille Borgia et plus particulièrement Rodrigo Borgia (incarné par Jeremy Irons), qui devint le pape Alexandre VI en 1492.