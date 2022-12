Le discours en intégralité

«Toutes ces crises peuvent nous décourager et mener à des sentiments d’impuissance et d’angoisse. Il faut pouvoir les entendre, et redonner de l’espoir à ceux qui perdent courage», a-t-il dit.

de videos

Aux yeux du Roi, «il y a de bonnes raisons de croire en l’avenir». Le chef de l’Etat a mis en avant «la chance de vivre dans une société démocratique qui, même si elle n’est pas parfaite, reste solide». «Une société dans laquelle ont été progressivement mises en place des mesures de soutien, des filets de sécurité pour ceux qui en ont le plus besoin», a-t-il ajouté.

Philippe note la solidarité dont ont fait preuve de nombreux citoyens en favorisant l’hébergement et l’insertion des réfugiés alors que le réseau d’accueil belge est sous pression, en s’investissant dans l’accompagnement des personnes dans la précarité, de malades ou vivant avec un handicap. Il salue aussi le sens des responsabilités des jeunes et de ceux qui ont adapté leur comportement pour réduire leur consommation énergétique.

«Plus que jamais, chaque acte que nous posons, si petit soit-il, chaque geste de bienveillance, chaque attention à l’égard de la planète, fait la différence. Cela doit nous donner du courage - et de l’espoir», a ajouté le Roi.

«L’histoire porte un message de confiance. Elle nous apprend que nous sommes capables de surmonter les crises les plus difficiles - à condition de le faire ensemble. En effet, notre plus grande richesse, ce sont les liens que nous tissons», a-t-il encore dit.