La commune d’Uccle approuve son budget avec un surplus de 5 millions d’euros

Le conseil communal d’Uccle a approuvé jeudi dernier le budget 2023, en équilibre, avec un surplus de cinq millions d’euros. Les recettes communales atteignent un montant de 187.226.157,84 € tandis que les dépenses s’élèvent à 182.083.770,47 €. Le boni cumulé atteint, quant à lui, 7.142.387,37 €. « Malgré un contexte difficile, ce budget traduit la volonté du Collège de continuer à poursuivre une politique financière rigoureuse, juste, réfléchie et axée sur la créativité et l’innovation tout en répondant au mieux aux nombreux défis sociaux, environnementaux et économiques auxquels Uccle est confronté », indique la commune du sud de Bruxelles.

Les impôts n’augmentent pas

Uccle explique que « les grandes lignes menant à l’élaboration du budget sont la maîtrise des dépenses de fonctionnement de l’administration, de la dette et de sa charge en particulier, le maintien de services de qualité rendus à la population et l’augmentation de la dotation de 8 % en faveur de la zone de police, les moyens consacrés à la propreté, l’enseignement, les voiries…, une politique d’investissement mesurée, une augmentation significative de la dotation au CPAS de plus de 10 % et toujours la volonté de ne pas augmenter la fiscalité et de maintenir un taux d’IPP parmi les plus bas de la région bruxelloise. »