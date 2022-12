Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

De la colère, c’est le sentiment de Marie Roman. Cette coiffeuse située à la rue Chère Voie à Auvelais (Sambreville) est désemparée. « Depuis jeudi, je n’ai plus d’eau. Vous imaginez ? C’est la période où l’on gagne le mieux notre vie et j’ai dû refuser des clientes. Faire les shampoings, rincer les colorations, les permanentes, l’eau c’est primordial dans un salon de coiffure. Je me serais bien mise à genoux en suppliant pour avoir de l’eau », martèle-t-elle.