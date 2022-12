Afghanistan: les talibans interdisent aux femmes de travailler pour les ONG nationales et internationales

«Il y a eu des plaintes sérieuses concernant le non-respect du hijab islamique et d’autres règles et règlements relatifs au travail des femmes dans les organisations nationales et internationales», a affirmé le ministère, chargé d’approuver les licences des ONG opérant en Afghanistan, dans une lettre obtenue par l’AFP.

Un porte-parole du ministère a confirmé que le ministère de l’Economie avait envoyé cet ordre aux ONG.