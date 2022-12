Laura Smet dévoile un portrait de famille rare et inédit, pris à Noël, avec Johnny Hallyday et Nathalie Baye (photo)

« La photo vintage » : c’est par ces mots que la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye a légendé une photo familiale où on la voit bébé, entourée de ses parents. Trop chou !

Noël est souvent l’occasion de se remémorer des souvenirs familiaux et de sortir quelques vieux clichés des tiroirs. C’est aussi le moment opportun pour se souvenir de ceux qui sont partis trop tôt… comme Johnny Hallyday, pour Laura Smet. L’actrice de 39 ans se souvient de son papa, à travers un tendre portrait de famille, publié sur sa page Instagram…

Sur cette photo vintage des années 1980, on peut voir Laura tout bébé (âgée d’environ 1 an), entourée de ses parents. Johnny Hallyday avait alors 41 ans. Nathalie Baye, elle, 36 ans. Une jolie façon de souhaiter un joyeux Noël à ses 271 000 abonnés, mais aussi de rendre hommage à son papa, dont on célèbre les 5 ans de la mort cette année.