«Insomnia», «God is a DJ»,...: le chanteur Maxi Jazz, du groupe Faithless, est décédé!

Le groupe Faithless avait marqué l’histoire de la musique en embrasant les pistes de danse dans les années 1990-2000 avec ses titres «Insomnia», «God is a DJ» et «We Come 1».

Dans une déclaration sur Facebook samedi, le groupe s’est dit «dévasté» par la mort de Maxi Jazz: «C’était un homme merveilleux qui avait du temps pour tout le monde et une sagesse à la fois profonde et accessible. C’était un honneur et un réel plaisir de travailler avec lui».