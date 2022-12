Basket: Charleroi a dominé Mons en BNXT League pour clore une très bonne première partie de saison

Charleroi a remporté le derby hennuyer lors de la 11e journée de la BNXT League de basket 87-70 aux dépens de Mons Hainaut vendredi soir Ce succès permet au Spirou de prendre la tête provisoire au classement avec 18 unités avant les matches de lundi.

Dans le même temps, le Brussels a signé son 2e succès de la saison en émergeant de justesse 73-71 face à Louvain. Les Bruxellois quittent la dernière place et se retrouvent 8e avec 13 points derrière les Louvanistes (14) et les Montois (15 et un match de moins). Ostende et Malines occupent les 2e et 3e places avec 16 points (mais seulement 9 matchs joués). Limburg United (10 m.) et Alost (11 m.) suivent aux 4e et 5e places également avec 16 points. Anvers est 9e (12 pts, 8 m.) et Liège 10e (11 pts, 9 m.).

Charleroi menait 43-36 à la mi-temps et n’a jamais été menacé par la suite. Jhivvan Jackson a excellé avec 24 points et Rafael Lisboa a également joué un grand rôle dans cette victoire avec 18 points. Charles Moore s’est révélé le meilleur Montois avec 23 points personnels.

Louvain menait 53-57 à la fin du troisième quart-temps, mais a été dominé dans le dernier quart perdu 20-14. Ferdinand Zylka, auteur de 19 points, a permis aux Bruxellois d’arracher la victoire dans les 75 dernières secondes inscrivant les quatre derniers points de son équipe qui a ainsi vu le marquoir passer de 69-69 à 73-69. Kevaughn Allena manqué à la dernière seconde le panier de l’égalisation. Jahmal McMurray a marqué 32 points pour les Bears.