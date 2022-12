Nouvelle action au centre fermé de Vottem en ce jour de réveillon: «Ce sont des prisons rien d’autre!»

À l’extérieur, vers 17h, une chaîne humaine était prévue : « Une présence le 24 décembre, c’est aussi pour apporter du soutien et de la convivialité en ce moment de fêtes, à ceux qui sont privés de tous leurs liens familiaux et amicaux, parce qu’enfermés et souvent loin de leurs proches. », explique France Arets, pour le Collectif de Résistance Aux Centres Pour Étrangers

Vers 16h30, une délégation de parlementaires et d’associatifs est entrée dans le centre pour interpeller la direction et remettre une enveloppe cadeau avec une recharge téléphonique aux détenus.

Leur objectif ? Lutter contre l’enfermement des étrangers en Belgique : « L’enfermement de personnes parce qu’elles n’ont pas ou plus de titre de séjour, en vue de mettre en œuvre leur expulsion vers toutes les insécurités qu’elles ont fuies… Il s’agit donc de réfugiés qui n’ont pu obtenir un asile, une protection, mais aussi parfois de personnes qui n’ont pu obtenir un regroupement familial, et vont être séparées de leurs proches, ou encore d’étudiants dont le visa n’est pas prolongé, etc… Les centres fermés sont des prisons, rien d’autre, et leur objectif est de briser la résistance des individus face à l’expulsion, par des traitements inhumains psychologiquement, et physiquement, pendant toute la détention, avec une violence qui peut être extrême au moment même de l’expulsion ».