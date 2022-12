Attaque au hachoir au Lidl de Jeumont, près d’Erquelinnes : le héros, Tariq, veut reprendre «une vie normale», il nous raconte

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ça tient à quoi une vie qui bascule ? À quarante secondes, montre en main. Le mois de décembre devait pourtant être synonyme de repos pour Tariq Barnoussi. Lui, l’enfant de Jeumont parti travailler en Suisse dans l’industrie pharmaceutique, était de retour au sein de sa ville natale pour présenter son nouveau-né à ses proches. « Ce fameux lundi, j’avais déjà fait mes courses à Erquelinnes et puis je me suis rendu compte qu’il me manquait un article », se souvient Tariq. Il décide de s’arrêter chez Lidl.

« On réfléchit pas »

À la caisse, deux clients avec des chariots pleins à craquer, cèdent leur place au trentenaire qui n’a presque rien dans les mains. Le début de l’horreur.