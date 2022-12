Pep Guardiola furieux: un joueur de Manchester City part à la Coupe du monde avec une équipe de nutritionnistes et revient… en surpoids

Pep Guardiola n’est pas du genre à cacher les choses et à ne pas dire ce qu’il pense. Et il a encore récidivé cette semaine, en abordant le cas d’un de ses joueurs : l’Anglais Kalvin Phillips. Ce dernier était présent avec l’Angleterre à la Coupe du Monde, disputant seulement 40 minutes au passage. Il avait emmené avec lui une équipe de nutritionnistes. Mais cela n’a, visiblement, pas très bien fonctionné…

Le coach de Manchester City a confirmé qu’il était actuellement indisponible, alors que l’absence de Philips contre Liverpool en a surpris plus d’un. Et pas pour les bonnes raisons. « Il n’est pas blessé. Il est arrivé en surpoids », a lancé, sans filtre, Pep Guardiola, sans cacher son désarroi. « Je ne sais pas pourquoi. Il n’est pas arrivé en état de faire des séances d’entraînement et de jouer. C’est pour cela qu’il ne peut pas jouer. Quand il sera prêt, il jouera, parce que nous avons besoin de lui, nous avons beaucoup besoin de lui ».

Pour un joueur professionnel, cela fait tache, en effet…