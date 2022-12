Bientôt la fin de l’aventure à l’Atlético Madrid pour Yannick Carrasco? Le Diable rouge «se sent trompé»

Yannick Carrasco ne vit pas une saison facile à l’Atlético Madrid. Et on ne peut pas vraiment dire que la Coupe du monde lui a remonté le moral… Selon les informations du quotidien Marca, le Diable rouge ne serait pas satisfait car son contrat ne serait toujours pas prolongé. Il se sentirait trompé par les dirigeants madrilènes et aimerait donc fermer lui-même le livre.

Toujours selon Marca, le Diable rouge pourrait partir dès cet hiver pour 40 millions d’euros alors qu’il était hors de question, il y a quelques mois, de le voir partir pour moins de 60 millions.

Avis aux amateurs !