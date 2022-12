L’opposition dénonce la création d’un «placard doré» à Schaerbeek de 450.000 euros

La création d’un poste de directeur temporaire à l’Enseignement a fait l’effet d’un pavé dans la mare pour l’opposition à Schaerbeek. Lors du conseil communal le 21 décembre, elle parle d’un « placard doré ».

Le différent ne date pas d’hier. Pour comprendre, il faut remonter au début. L’ambiance n’était pas au beau fixe au service Propreté publique et Espaces Verts (SPEV) qui est intégré à la direction Infrastructure. Une enquête externe menée par Cohezio fait état de dysfonctionnements et d’un mal-être. La cause ? Le directeur du SPEV que la commune décide de muter au service Enseignement pour occuper une nouvelle fonction.