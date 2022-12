«C’est l’une des personnes les plus pourries que j’ai jamais rencontrées!»: les révélations fracassantes sur Eva Kaili!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La presse italienne la découvre aujourd’hui mais la déclaration faite par cette dame sur sa page Facebook date du 11 décembre. Une chose est sûre, Sofia Mandilara ne porte pas Eva Kaili dans son cœur ! « En 2013 et 2014, il y a bien longtemps, j’ai travaillé avec Eva Kaili », écrit-elle. « Cette femme, après un remaniement du gouvernement de coalition Samaras-Venizelos est devenue, à l’issue d’un concours, présidente du Kethi, le Centre de recherche sur les questions d’égalité où je travaillais ».

À peine l’ex-présentatrice télé arrivée, « en violation des statuts », précise Sofia Mandilara, « elle a immédiatement nommé sa sœur Mantalena, que nous n’avons cependant jamais vue et dont j’ignore si elle a finalement réussi à se faire payer par le contribuable grec (…) Puis, les deux sœurs ont décidé qu’elles voulaient donner mon poste et quand il s’est agi de refaire le concours pour le renouvellement du projet, elles ont prétendu que moi, qui avais un diplôme, une maîtrise et qui parlais trois langues étrangères, j’étais à égalité avec une autre personne sans le moindre diplôme. »

Deux voyages à New York « aux frais de la princesse »

La collaboratrice a pris un avocat car elle n’appréciait par le chantage régulier que Kaili lui faisait avec le directeur financier du Kethi. « J’ai attendu que mon heure vienne et j’ai obtenu gain de cause : j’ai réintégré mon poste ». Elle a conservé toutes les preuves.