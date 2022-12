Le clip de Noël décalé de la ministre de la Défense Ludivine Dedonder et du chef de l’armée (vidéo)

Dans un clip d’une minute et 55 secondes posté sur les réseaux sociaux, les deux principaux responsables – politique et militaire – de la Défense finissent, après des parcours séparés, par se retrouver au pas de course pour l’« opération Christmas », dans ce domaine militaire où sont formés les para-commandos belges et occasionnellement étrangers.

Ils effectuent à tour de rôle un parcours de franchissement d’une rivière sur un pont de cordes et de bois avant de s’élancer, mais séparément, pour un « death-ride », une descente le long d’un double câble depuis les rochers qui surplombent le quartier lieutenant-général Roman de Marche-les-Dames.