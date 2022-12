Une belle Rose belge pour consoler le malheureux Kylian Mbappé? «Si, de cette manière, la Coupe du monde pouvait enfin atterrir dans les mains des Belges…»

Pelé suit Lukaku, Messi suit Jean-Claude Van Damme, De Bruyne et Courtois s’ignorent: les petits secrets des comptes Instagram des stars du foot Nous avons consulté une vingtaine de comptes Instagram des plus grandes vedettes du monde du football. Et nous avons regardé qui suivait nos Belges les plus connus. Il y a quelques surprises.

Ils ne se suivent pas mais ils jouent ensemble. - Photo News

Par Pierre Nizet Journaliste à la Rédaction générale

Première constatation : si les vedettes sont fortement suivies, l’inverse n’est pas vrai. Les stars du foot suivent très peu de monde. Prenons le champion hors catégorie. Le compte de Cristiano Ronaldo est « followé » par… 520.464.236 personnes ! Soit, en tenant compte de la population mondiale, une personne sur quinze. Oui, c’est fou ! Le Portugais ne suit, lui, que 520 comptes. Dont celui d’un Belge. Un footballeur ? Que nenni, il s’agit de celui de Jean-Claude Van Damme. Ce dernier, pour l’anecdote, ne suit qu’un Belge : Adnan Januzaj ! Lionel (Leo) Messi est la deuxième personne la plus suivie au monde, tous secteurs confondus. Il a 406.463.120 abonnés et il s’est abonné à… 288 comptes. Dont deux comptes belges : celui de Thibaut Courtois et de son ancien collègue à Barcelone, Thomas Vermaelen.

Avec 197.881.832 abonnés, Neymar Junior est le troisième footballeur le plus suivi. Il compte plus d’abonnements que les deux précités. Il en a 1.717 dont trois de Belges : Romelu Lukaku, Eden Hazard et Kevin De Bruyne.

Derrière Mbappé (4e), David Beckham est le 5e footballeur le plus suivi au monde avec 76.544.675 « followers ». L’ex-joueur ne suit aucun Belge parmi les 587 abonnements que nous avons consultés. C’est le cas aussi de Cantona, d’Ibrahimovic, de Griezmann, de Zidane et de Lewandoski qui ne s’intéressent à aucun Belge.

Maradona suivait Dries Mertens

Luka Modric et Karim Benzema, respectivement ballons d’or en 2018 et en 2022 ont des abonnements belges, eux ! Le premier, suivi par 27.241.396 personnes, est abonné à celui de Courtois, d’Eden Hazard et de JCVD. Le second (suivi par 62.874.470 personnes) l’est à celui d’Eden et de Thibaut. Normal, ils jouent dans le même club !

Romelu Lukaku est le seul Belge à pouvoir se vanter d’être suivi par le roi Pelé en personne. Il l’est aussi par Paul Pogba. Mohamed Salah est abonné aux comptes de Courtois, de Hazard, de Mignolet, d’Origi et de Nainggolan. C’est un Belge de plus qu’Erling Haaland qui suit ses partenaires ou ex, à savoir : De Bruyne, Meunier, Thorgan Hazard et Witsel. Parmi les 61 personnes que suit Didier Deschamps, on trouve le compte de Michy Batshuayi. Olivier Giroud ne suit qu’Eden Hazard comme Belge. Feu Diego Maradona ne suivait qu’un Belge : l’ex-Napolitain Dries Mertens.

On terminera par un détail amusant mais pas étonnant vu leur vieux contentieux : Thibaut Courtois (qui a rencontré sa fiancée via Instagram, tout comme Harry avec Meghan) et Kevin De Bruyne ne se suivent pas !