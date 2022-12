L’horreur en cette soirée de réveillon de Noël dans le nord de la France: 3 morts, dont un enfant, et 11 blessés dans un terrible carambolage sur l’A1

Un très grave accident de la route s’est produit ce samedi 24 décembre vers 20h10 sur l’A1, dans le sens Lille – Paris, entre la sortie 13.1 (Albert – Péronne) et la sortie 13 (axe Amiens – Saint-Quentin), à hauteur de la commune d’Herbécourt, écrivent nos confrères du Courrier Picard.

Selon les premières constatations, trois véhicules se sont percutés de manière très forte, s’immobilisant sur les voies de droite et de gauche. Dans l’un des véhicules, on dénombre trois personnes décédées, dont un enfant, et deux blessés.