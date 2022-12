Maxi Jazz: les membres de son ancien groupe «dévastés» par son décès

Faithless est entré dans l’histoire de la musique à la fin des années 1990 et au début des années 2000 avec des titres qui ont tué les pistes de danse comme «Insomnia», «God is a DJ» et «We Come 1». L’une des grandes réussites de Faithless est que le groupe a réussi à combler le fossé entre les fans de danse et de musique rock. Et il n’est pas nécessaire d’être très religieux pour s’extasier sur «This is my church, this is where I heal my hurt, and tonight, God is a DJ». La musique était un mélange de trip-hop, de club, de trance, entre autres, dont chacun était surmonté par la voix sombre de Maxi Jazz.

Dans une déclaration sur Facebook samedi, le groupe a écrit être «dévasté» par la mort de Maxi Jazz vendredi soir. «C’était un homme qui a changé nos vies à bien des égards. Il a donné le bon sens et le bon message à notre musique. C’était un être humain merveilleux qui avait du temps pour tout le monde et une sagesse à la fois profonde et accessible. C’était un honneur et un réel plaisir de travailler avec lui».