«Un manque de respect», «la honte», «quelle arnaque», «c’était tellement évident»: ce détail qui ne passe pas du tout lors des «12 Coups de Noël» sur TF1

Toujours animé par Jean-Luc Reichmann, le célèbre jeu de midi faisait cette fois sonner les grelots avec la comédienne Michèle Bernier, l’humoriste Florent Peyre, le chanteur Tayc, la cheffe Hélène Darroze et les champions de l’émission, parmi lesquels Bruno le millionnaire, Timothée l’agriculteur, Blandine l’hôtesse de l’air, la survivante de deux tentatives d’homicide Sylvie, Stéphane de la Haute-Marne et le phénoménal Xavier, de Savoie. Ensemble, ils tentaient de faire gonfler le plus possible une cagnotte au profit des Restos du cœur.

Pour égayer la soirée, d’anciens candidats de la « Star Academy » nouvelle génération se donnaient également en spectacle. Les ex-élèves de la promotion 2022 étaient là pour interpréter plusieurs titres qui ont fait le succès de cette nouvelle édition, mais malheureusement leurs prestations étaient en play-back. Et téléspectateurs ont été nombreux à avoir été déçus tellement c’était flagrant.