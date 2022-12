Les autorités chinoises prennent une décision polémique face à l’explosion des cas de coronavirus: «Finalement, ils se réveillent et réalisent qu’ils ne peuvent plus duper les gens»

Auparavant, des tests PCR quasi obligatoires permettaient de suivre avec fiabilité la tendance épidémique. Mais les personnes contaminées réalisent désormais des autotests chez elles et rapportent rarement les résultats aux autorités, ce qui empêche d’avoir des chiffres fiables.

Elle n’a donné aucune explication. Mais ces statistiques ne reflétaient plus la vague inédite de contaminations qui frappe la Chine depuis l’abandon le 7 décembre des strictes mesures sanitaires de la politique « zéro Covid ».

« À partir d’aujourd’hui, nous ne publierons plus les informations quotidiennes sur l’épidémie », a indiqué la commission nationale de la Santé.

« Le Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) publiera des informations relatives à l’épidémie, à des fins de référence et de recherche », ajoute-t-elle, sans préciser le type ni la fréquence des données qui seront publiées par le CDC.

Les Chinois, qui constataient un décalage total entre la contamination d’une grande partie de leurs proches et les statistiques officielles, ont accueilli l’annonce avec dérision.

Crématoriums surchargés

« Finalement, ils se réveillent et réalisent qu’ils ne peuvent plus duper les gens » avec des chiffres sous-évalués, écrit un utilisateur du réseau social Weibo.

« C’était le meilleur et le plus gros bureau de fabrication de fausses statistiques du pays », estime un autre. « Y’a des employés de crématoriums ici ? Vous êtes surchargés ? Vous pouvez en parler ? », appelle un troisième.

De nombreux crématoriums interrogés par l’AFP ont rapporté récemment un afflux inhabituellement élevé de corps. Une situation largement passée sous silence par les médias chinois.

Ils évoquent toutefois, dans une certaine mesure, des hôpitaux sous tension face aux arrivées de malades et la pénurie de médicaments anti-fièvre.

Autre source de controverse qui décrédibilisait les statistiques officielles : en vertu d’une nouvelle méthodologie, seules les personnes directement mortes d’une insuffisance respiratoire liée au Covid sont désormais comptabilisées comme décédées du Covid.

La Chine n’a annoncé que six morts du Covid depuis la levée des restrictions. Or de nombreux seniors n’ont pas de schéma vaccinal complet et se retrouvent en première ligne face au virus.