Que s’est-il passé cette nuit à Anvers? Un homme dans un état grave jeté d’une voiture près de la Grand-place

Mais que s’est-il passé ce matin à Anvers ? Selon Het Laatste Nieuws, un homme touché par balle a été retrouvé en rue, dans un état grave, vers 6h30. Il a été jeté d’une voiture peu avant, non loin de la Grand-place de la métropole. Hospitalisée, la victime d’origine néerlandaise est entre la vie et la mort.

La police n’est pas en mesure de dire dans quel cadre cet incident s’est déroulé. « Mais une personne a été interpellée et emmenée pour interrogatoire. On ne peut pas encore dire si cette personne est impliquée. La voiture et son conducteur sont évidemment recherchés », a expliqué la porte-parole.