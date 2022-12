Le véhicule était «méconnaissable» après le choc: trois occupants blessés après une violente sortie de route ce matin, la vitesse en cause selon des témoins

Un grave accident de la route s’est produit ce matin, vers 7 heures, à Bruges. Selon Het Laatste Nieuws, le véhicule est sorti de la route, a fauché un lampadaire puis a percuté de plein fouet un petit muret, avant de s’immobiliser dans un petit ruisseau.

Le choc a été violent et, selon nos confrères, le véhicule était « méconnaissable ». Les conséquences sont graves puisqu’un des occupants a été grièvement blessé et est entre la vie et la mort.