François Pirette, cash sur le retour des Inconnus: «Je n’ai pas été très convaincu»

Le comédien poids lourd des audiences est de retour avec « Mad in Belgium », ce 25 décembre. L’occasion pour nous de l’interroger sur ces nouvelles émissions où des comédiens font reprendre leurs sketchs cultes à d’autres artistes…

Début décembre, François Pirette a enregistré à la Comédie en île les numéros inédits de « Mad in Belgium ». Durant trois dimanches, à partir de ce 25 décembre, il fera rire les téléspectateurs de RTL-TVI, avec des sujets parfois sombres, « qui nous contrarient les uns les autres : « la facture prévisionnelle de nos fournisseurs d’énergie, nos contradictions sur la défense des droits humains, la solitude de beaucoup à Noël, les réjouissances parfois forcées autour des fêtes… »

Lire aussi François Pirette de retour sur RTL-TVI avec «Mad in Belgium»: «J’ai détourné le personnage de la série HPI»

Ces émissions amorcent les 40 ans de carrière de François Pirette, qu’il célébrera en janvier 2023… bien qu’il ne soit pas sûr de le faire sous le feu des projecteurs. « Il y a eu un moment émouvant sur scène à ce sujet, mais je ne sais pas encore si je le reprendrai dans l’émission télé du 8 janvier », indique-t-il. « C’est une boucle qui se boucle. Ma première à l’antenne a eu lieu le 9 janvier 1983 sur la RTBF radio. Après avoir été standardiste, on me confiait un canular téléphonique et de l’antenne. J’avais signé un contrat de pigiste pour quatre dimanches. Ça a duré 12 ans. »