Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les fêtes de fin d’année permettent souvent à tout un chacun de revenir à l’essentiel. Cette période coïncide généralement avec des prises de conscience de la misère dans le monde, et des difficultés de certains de joindre les deux bouts. En Wallonie picarde, plusieurs personnes vivent dans des situations plus que délicates.

À 70 ans, Guy n’éprouve plus la moindre motivation de se lever le matin. Ses problèmes de santé et de solitude l’empêchent d’assurer les tâches ménagères. Sa maison n’a plus été nettoyée depuis huit mois désormais. Sa seule compagnie, c’est sa chèvre qui rapplique lorsque l’homme l’appelle.