«De l’amour, du bonheur et surtout, beaucoup de santé»: les voeux émouvants de Céline Dion pour Noël (vidéo)

Les fans de Céline Dion continuent de s’inquiéter pour la chanteuse. Le 8 décembre dernier, sur ses réseaux sociaux, la diva canadienne publiait une vidéo poignante pour donner de ses nouvelles. Elle n’était plus apparue publiquement depuis sept mois. Eprouvant « des problèmes de santé depuis longtemps », l’interprète de « My heart will go on » confiait alors être atteinte d’un « trouble neurologique très rare, appelé en anglais ‘stiff person syndrome’, qui atteint environ une personne sur un million. » Cette maladie s’avère donc être la cause des spasmes musculaires dont souffre l’artiste. « J’ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais. » Au bord des larmes, Céline avait à nouveau dû annoncer le report de ses dates de concert en Europe à 2024.

Deux semaines après ce message qui avait ému ses millions d’abonnés sur Instagram, Céline Dion est revenue sur les réseaux sociaux avec une nouvelle vidéo, dans laquelle on la retrouve également face-caméra, avec un visage un peu plus rayonnant. L’occasion pour la chanteuse de souhaiter à ses admirateurs un joyeux Noël. « Je vous souhaite de l’amour, du bonheur et surtout, beaucoup de santé. Je vous aime, à bientôt », déclare-t-elle avec le sourire. De quoi rassurer un peu plus ses fans ?