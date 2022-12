Tanguy Dumortier («Le jardin extraordinaire») nous emmène en Laponie: «Les rennes ne sont pas si cool que ça»

La Laponie, région la plus septentrionale de la Finlande, est connue pour ses incroyables phénomènes lumineux, ses vastes espaces naturels arctiques et les traditions liées au père Noël. Tanguy Dumortier est parti explorer cette dernière grande région de nature sauvage d’Europe et nous donne ses impressions : « C’est un endroit très particulier, car en hiver, il fait nuit quasiment 24 heures sur 24, et en été, il fait jour 24 heures sur 24. » Il nous en rapporte de magnifiques images montrant l’évolution de ce paysage et la manière dont les animaux s’adaptent, s’habituent, se cachent, se débrouillent pour vivre dans ces conditions climatiques extrêmes.

