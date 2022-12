Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’arrivée de Jean Spinette comme bourgmestre en remplacement de Charles Picqué a eu des répercussions sur votre mandat. Lesquelles ?

Jean Spinette avait des portefeuilles conséquents en tant qu’échevin, et vu ce que demande la fonction de bourgmestre, il a dû lâcher certaines compétences, dont celle de l’Enseignement qui est un gros échevinat. Il m’a donc demandé de reprendre l’Enseignement, et de me décharger d’autres échevinats car cela aurait été trop lourd. J’ai donc passé le relais pour l’Emploi, la Formation et la Cohésion sociale, et également pour la Politique de la ville.