À la découverte d’un swingers club pour la première fois, par nos deux reporters, mais comment ça se passe ? On échange son partenaire ? On doit être nu ? Et comment s’habiller pour y aller ? Au Babylon Loveshop de Tournai, nous avons reçu nos premiers conseils et aides.

Shopping préalable. - S.R.

Non seulement nous avons été guidés dans le choix de notre lingerie, parce que le Mi-Noï dispose également d’un jacuzzi, il faut donc avoir quelque chose qui s’enlève facilement sans avoir à effectuer des manœuvres périlleuses, mais, surtout, on nous a dit de ne pas nous laisser monter la tête. Bien sûr, le sexe est partout dans un club échangiste, mais ce n’est pas comme si c’était une orgie non-stop. Nous sortons avec de la belle lingerie, élégante et sexy, avec ce sentiment d’avoir été écouté et rassuré.

Direction le Mi-Noï à Pecq où nous avons eu immédiatement notre premier effet de surprise…