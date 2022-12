La nouvelle Matilda débarque sur Netflix… en mode comédie musicale! (vidéo)

Vingt-six ans après Mara Wilson, ancienne enfant-star qui s’était fait un nom grâce au rôle de Natalie dans « Madame Doubtfire » (et qui a depuis complètement disparu des écrans), la débutante Alisha Weir hérite à son tour de la petite Matilda Verdebois ! Du haut de ses 13 ans, la comédienne irlandaise incarne l’extraordinaire fillette du roman qui porte son nom dans une comédie musicale survitaminée. Un programme chanté et dansé au cours duquel la miss, armée d’une intelligence exceptionnelle et d’une imagination débordante, décide de se rebeller pour changer le cours de son destin.

de videos

Fidèle à l’œuvre de Roald Dahl, poids lourd de la littérature jeunesse à qui l’on doit aussi « Charlie et la chocolaterie », le film met également en scène Emma Thompson dans le costume de l’imposante et terrifiante Mlle Legourdin, directrice de l’école de Matilda, où cette dernière commence à inventer ses propres contes fantastiques.