«The Witcher» a sa petite soeur, «L’héritage du sang», à découvrir sur Netflix (vidéo)

Il y a quelques semaines, on apprenait que Henry Cavill cédait son rôle de sorceleur à Liam Hemsworth. En attendant de découvrir la star de « Hunger Games » dans la peau du mutant chasseur de monstres, l’univers médiéval créé par l’écrivain polonais Andrzej Sapkowski s’étend avec « The Witcher : L’héritage du sang » !

de videos