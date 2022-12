Belle initiative de Noël à Ans: 165 «boîtes à chaussures» avec des cadeaux distribuées aux plus démunis

Le principe de l’opération est on ne peut plus simple : remplir une boîte à chaussures avec des aliments prêts à manger à longue date de péremption, des boissons non alcoolisées, des gants, une écharpe, des produits de soin du corps, des mouchoirs… Le tout accompagné d’une petite carte de vœux.

Aux familles et associations

Dès ce réveillon et durant toute la semaine, les bénévoles du conseil de quartier sillonneront les rues des Coteaux ansois pour aller à la rencontre des personnes plus précarisées. « Ces boîtes seront remises à des familles et à différents intervenants qui viennent en aide aux sans-abri, aux centres pour réfugiés et aux personnes dans le besoin à Ans. Elles seront accompagnées de pralines offertes par le conseil de quartier », conclut Patrice Lempereur.