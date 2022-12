«Insultes, gestes obscènes, menaces, crachats… Notre voisine est un enfer, on veut juste la paix!»: l’appel au secours de riverains à Seraing, voici les SMS qu’ils reçoivent, «Samia a vraiment détruit des vies, des familles…» (photos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Elle a vraiment détruit des vies, des familles… Elle parvient à faire de votre quotidien un enfer. Il faut vraiment que cela cesse et qu’on retrouve tous la paix. C’est tout ce qu’on demande… » C’est un cri collectif, visiblement tout droit sorti du cœur et des tripes, que lancent des riverains du quartier des Biens Communaux, à Seraing. « En parler à la presse, ce n’est pas de gaieté de cœur qu’on y arrive, mais si on peut enfin se faire entendre… »

Elles sont des dizaines, de personnes isolées à des familles complètes à se sentir concernées, tous types de profils confondus. D’après leurs témoignages, depuis des années maintenant, Samia (39 ans), une de leur voisine de la rue Jean Volders, leur mène la vie dure. Et c’est peu de l’écrire.