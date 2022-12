Un conducteur interpellé pour entrave méchante à la circulation et tentative de meurtre après un accident sur la E411 à Wierde ce vendredi

D’après le parquet de Namur, le conducteur du premier véhicule seul dans sa voiture a percuté volontairement un autre véhicule dans lequel se trouvaient une dame et deux enfants. Les deux voitures sont sorties de la route et heureusement, la dame et les enfants ne sont pas blessés. Le conducteur du véhicule en faute a été touché et hospitalisé.