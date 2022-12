«Un président avec du goût», «Excellent»: Barack Obama dévoile ses chansons, films et livres préférés de l’année, les internautes valident

« Break my soul », « Top Gun : Maverick », « The Light We Carry » : l’ancien président américain passe en revue l’année culturelle écoulée.

C’est devenu une tradition. Quand vient la fin de l’année, Barack Obama partage ses derniers coups de cœur musicaux, cinématographiques et littéraires.

Sur les réseaux sociaux, le 44ème président des États-Unis a publié trois listes, dont une consacrée à la musique. Parmi ses chansons préférées de l’année, on retrouve forcément celles de superstars américaines, comme les divas Beyoncé (« Break my soul ») et Lizzo (« About damn time ») ou le rappeur Kendrick Lamar (« The Heart Part 5 »). On retrouve aussi des chansons d’artistes un peu plus confidentiels. Certains ont d’ailleurs été surpris de retrouver leur titre dans cette prestigieuse liste et ont ainsi remercié le président, en commentaire.